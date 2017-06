Reclamações sobre ônibus caem 63,2%

AS RECLAMAÇÕES registradas na Ouvidoria Municipal referentes a atrasos de ônibus do sistema municipal de transporte coletivo tiveram uma queda de 63,2% entre os meses de abril e maio. Os números refletem uma maior participação dos passageiros no acompanhamento do sistema, por meio do uso do programa Mogi no Ponto, além de uma ampliação na fiscalização por meio da Secretaria Municipal de Transportes.

Em maio, foram registradas sete reclamações referentes a atrasos. O número é menos que a metade do registrado em abril, que foi de 19. Outro indicador positivo do período foi o de desvio de itinerário, que caiu 28,6%, passando de sete para cinco.

“A participação dos passageiros, acessando o programa Mogi no Ponto, é importante para eles tenham todas as informações sobre os horários cumpridos pelos ônibus e, consequentemente, possam planejar seu deslocamento”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel. O programa Mogi no Ponto funciona por meio do aplicativo CittaMobi, que possui versões para as plataformas IOS e Android de smartphones. Para ter acesso, basta ao passageiro ir à loja do seu sistema de smartphone, buscar o serviço CittaMobi e fazer o download gratuito.

A ferramenta permite que o passageiro acompanhe o trajeto do seu ônibus e saiba o tempo que ele levará para chegar ao ponto de parada de seu interesse, além de oferecer outras informações. Os dados para acompanhamento do percurso dos ônibus são obtidos por meio dos aparelhos de GPS instalados em todos os ônibus do sistema municipal de transporte coletivo. Além disso, todos os cerca de 2,6 mil pontos de parada da cidade foram cadastrados.