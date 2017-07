Radares aplicam mais de 51 mil multas

Entre janeiro e junho deste ano, foram aplicadas 51.683 autuações por excesso de velocidade em Mogi das Cruzes. O número é 11% menor do número de multas no mesmo período do ano passado, quando, com o auxílio dos radares móveis e fixos do município, foram aplicadas 58.140 multas por desrespeito ao limite máximo nas vias. Neste ano, o ponto que mais registrou autuações foi a avenida Yoshiteru Onishi, que possui ponto esporádico de fiscalização nos dois sentidos.

Atualmente, Mogi possui cerca de 30 equipamentos, sendo nove radares fixos, sete barreiras eletrônicas (redutor eletrônico de velocidade), cinco fiscalizações em semáforos e nove medidores de velocidades do tipo estático. No último domingo, 9, começou a operar mais um ponto de fiscalização eletrônica com equipamento estático, popularmente conhecido como radar móvel, na avenida Francisco Ribeiro Nogueira, nas proximidades do Jardim Primavera. A fiscalização acontece nos dois sentidos da avenida.