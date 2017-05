Quem cria emprego

Em meio a um cenário de incerteza política, o panorama industrial da região do Alto Tietê dá finalmente um fôlego de alívio quando o assunto é trabalho. O nível de emprego industrial na Diretoria Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – região composta por oito municípios – voltou a apresentar resultado positivo no mês passado. A variação ficou em 0,27%, o que significou um aumento de aproximadamente 150 postos de trabalho. Mas mesmo com a subida do nível, ainda é preciso trabalhar para fortalecer o papel que o setor desempenha não só na região, mas principalmente em Mogi das Cruzes.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, a cidade tem atualmente 955 indústrias de pequeno, médio e grande porte. É inegável a importância que a indústria tem na cidade. Ela é o pilar forte de Mogi.

E ainda temos muito a nos orgulhar. Mesmo com políticas públicas nacionais que em nada ajudam a pátria que quer trabalhar, gerar emprego, crescer e se destacar no mercado externo, Mogi permanecer focada em se estabelecer como um importante polo industrial da região e do Estado. Afinal, temos aqui grandes empresas nacionais e internacionais, como NGK, Petrom, Valtra, GM, Kimberly Clark, Gerdau, Elgin, dentre tantas outras. É a esse setor, conjugado obviamente com uma série de atividades como comércio e serviços, que devemos o crescimento da nossa economia.

Sabemos que não é fácil ser empresário industrial quando se está perante um cenário que cheio de incertezas quando o assunto é investimento. Mas mesmo assim, ainda é possível ver empresas que aceitam o desafio de, na contramão da falta de investimentos públicos e entraves, apostar na formação, no treinamento e na criação de atividades que podem voltar a nos dar a esperança de um Brasil que cria empregos fora do papel e das propagandas governamentais. Se confiarmos cada vez mais nesses empresários, que querem o crescimento econômico do Brasil, acreditamos que nosso amado País pode começar a dar certo. Porque ainda temos empreendedores na indústria que são honestos, que não agigantam seu patrimônio da noite por dia, nem viram manchetes nos jornais por distribuir propina milionária. E eles merecem um prêmio por não desistir do Brasil nem dos brasileiros.

