Qualidade e variedade em carnes

A população brasileira é apaixonada por carne. O alimento não pode faltar na mesa das famílias do Brasil e em Mogi não é diferente. Afinal, quem não gosta de aproveitar o fim de semana para reunir parentes e amigos para fazer um belo churrasco?

É por isso que os supermercados apostam cada vez mais em oferecer aos clientes um açougue bem equipado e no Supermercado Shibata de César de Souza não é diferente. A loja oferece um departamento completo que enche os olhos dos consumidores aficionados por variedade em tipos de carne, cortes, sempre apostando em um bom atendimento, com consultoria sobre qual é a melhor carne para a receita pretendida pelo cliente. “Na nossa loja, também oferecemos sempre promoções variadas ao longo da semana, para que o nosso cliente possa garantir a geladeira recheada com os melhores produtos com preços ainda mais acessíveis”, explica o gerente Paulo Ferreira.

A opinião é corroborada pelo responsável pelo departamento, Daniel Souza. Segundo ele, o açougue do Shibata investe cada vez mais em um bom atendimento para que todas as necessidades dos clientes que chegam ao balcão sejam prontamente satisfeitas e eles saiam da loja com o produto certo. Ele adianta ainda que o Shibata aposta sempre em novos produtos e cortes para surpreender os consumidores. “Agora oferecemos carne moída diretamente da Friboi, que oferecem um prazo maior de validade, ideal para quem gosta de deixar o produto congelado”, conta. Ele destaca também o frango temperado, que tem feito muito sucesso entre a clientela, e os novos cortes da costela. “Agora oferecemos esta carne cortada em chuleta”, explica.

Para todos os gostos

No açougue do Shibata, o cliente tem garantia de achar a carne que está procurando. Daniel conta que os tipos mais procurados variam de acordo com a receita que o consumidor pretende fazer. “Para cozinhar as ideais são acém e paleta, já para bife, o cliente procura muito por coxão mole, miolo de alcatra ou contra-filé”, exemplifica.

O supermercado de Shibata também aposta em promoções ao longo da semana para que os clientes possam garantir preços ainda mais baixos. Às quartas e quintas, a loja oferece descontos em carne, frango e carne suína, e, nos finais de semana, a promoção se repete e é estendida para outros produtos”.