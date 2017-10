Protejam as nossas crianças

Eles são pequenos, têm a vida toda pela frente, com muitos sonhos e desejos. As nossas crianças vão comemorar o seu próprio dia nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, mas o nosso cuidado para com elas deve ser todos os dias, a toda hora. Afinal, cabe a nós protegê-las de todo mal, de criminosos que querem atentar contra a sua pureza física e psicológica, de maus-tratos e até de escravidão.

A notícia recente de um menino de 11 anos que foi encontrado dentro de uma cela da Penitenciária Agrícola Major César Oliveira, em Teresina, no Piauí, ao lado de um preso acusado de estupro de vulnerável, chocou o País. Mais do que o horrível acontecimento de uma criança estar dentro de uma cela com um bandido, chocou ainda mais que o menino foi levado até lá pelos próprios pais, que são amigos do detento e admitiram à polícia que deixaram que o filho dormisse com ele porque voltariam no domingo para nova visita.

Pouco tempo depois, a horrorosa notícia do psicopata que ateou fogo em crianças numa creche em Minas Gerais. Nove anjinhos e uma heróica professora perderam a vida nas mãos de um bandido. Quem é pai – e mesmo quem não é – não pode deixar de sentir comoção por essas famílias que perderam seus filhos no local onde eles deveriam estar em segurança. Eram apenas crianças, que não mereciam morrer, muito menos desta forma, com tanto sofrimento.

Estes e outros horripilantes casos enchem as páginas dos jornais. Mãe tortura filha e manda vídeo para o ex-marido. Tio estupra sobrinha por quase 10 anos. Pai mata bebê porque ele chorava demais. Ator de famosa série dos Estados Unidos é preso por suspeita de pedofilia.

Mas, afinal, em que momento o mundo ficou doente desta forma? Em que etapa da vida a humanidade perdeu o controle e parou de proteger os nossos pequenos? Até quando teremos de aprender a lidar com manchetes relatando a morte de mais uma criança inocente?

Precisamos dar um basta. É preciso endurecer penas para quem maltrata estes anjinhos. Eles precisam ser proibidos de chegar perto de crianças, sobretudo se quem as maltrata são os próprios pais. É inadmissível que, no caso do menino do Piauí, ele tenha saído ao lado de quem o deixou lá para ser abusado.

