Projeto Rumo retorna à Braz Cubas e apresenta mais de 50 profissões

A 30ª edição do Projeto Rumo contará com a apresentação de mais de 50 opções de carreiras para ajudar os alunos do Ensino Médio a escolherem sua profissão. Para isso, a Universidade Braz Cubas volta a sediar o evento e abre suas portas para visitação e disponibiliza professores para apresentar os cursos superiores, técnicos, de aprendizagem industrial, além de carreiras na Polícia Militar, Forças Armadas e Corpo de Bombeiros. O evento acontece na quarta-feira (31/05) das 8 às 17 horas no Campus (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233 – Mogilar). É preciso de inscrever antecipadamente.

Ao longo do dia, serão realizadas visitas monitoradas aos laboratórios, clínicas e estúdios da universidade, além de palestras sobre as profissões ministradas pelos professores da Braz Cubas e outros profissionais convidados nos períodos da manhã (9 às 12h) e da tarde (14 às 17h).

Rumo

O Projeto Rumo é uma realização conjunta do Rotary Clube Mogi Norte com a Universidade Braz Cubas. Em Mogi das Cruzes, o evento foi criado pelas instituições há 30 anos com o objetivo de levar informações sobre as mais diferentes profissões existentes no mercado aos alunos do Ensino Médio. Nesse período, mais de 130 mil jovens visitaram o evento e passaram a conhecer a profissão que pretendiam seguir.

Nos últimos anos, a Braz Cubas não participou das edições do Projeto Rumo, voltando em 2017 a sediar o evento que ajudou milhares de adolescentes que hoje são profissionais de destaque em suas atividades.

Serviço: Projeto Rumo apresenta mais de 50 profissões aos alunos do Ensino Médio

Quando: 31 de maio, das 8 às 17 horas

Local: Universidade Braz Cubas (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233 – Mogilar)

Inscrição: Gratuita e deve ser feita pela internet (www.sympla.com.br/projeto- rumo-2017__135881 ). Somente grupos escolares da região não necessitam de inscrição prévia.

Informações: 4766-4466