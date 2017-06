Projeto esportivo leva qualidade de vida aos suzanenses por meio da corrida

Todas as terças-feiras, do fim da tarde até por volta das 20 horas, um grupo de pessoas troca os afazeres profissionais, a agitação do dia a dia e qualquer tipo estresse por momentos dedicados a cuidar da saúde, do corpo e da mente. São os participantes do projeto esportivo “G2 Run”, que tem como meta levar qualidade de vida, disposição e condicionamento físico aos suzanenses.

O projeto “G2 Run” conta com cerca de 40 participantes que, gratuitamente, têm aulas com um educador físico para treinamento de corrida. Idealizado pela G2 Construtora, é realizado há quatro anos na cidade. Os adeptos também participam todos os anos da corrida “G2 Run”, que, em 2017, será em Mogi das Cruzes, em data ainda a ser confirmada nos próximos dias.

O grupo de corrida treina nos locais revitalizados pela G2 Construtora, como o Largo da Feira e o Parque Municipal Max Feffer, toda terça-feira, das 18h30 às 20h. De acordo com o educador disponibilizado pela construtora, Marco Antônio Lopes de Moraes, o objetivo é levar condicionamento físico aos participantes do grupo, o que, consequentemente, aumenta a qualidade de vida.

“Temos cerca de 40 participantes hoje e o grupo está aberto para quem quiser”, disse o treinador. “Todos que começam são encaminhados para fazer exames físicos, mas todos podem participar, às vezes, com o exercício adaptado. A ideia é que eles cheguem a ter condicionamento para correr, mas sempre começam na caminhada e com exercícios leves”, explicou Moraes.

Os benefícios da corrida são inúmeros: fortalecimento do coração, aumento da capacidade respiratória, melhora do condicionamento físico e até ajuda no controle do colesterol e combate ao estresse e depressão.

O supervisor de logística Ronaldo Freitas da Silva, de 43 anos, é um dos adeptos do projeto. Ele conta que começou a correr a partir do convite de familiares. “Eu comecei em março do ano passado. Tenho sentido bastante melhora no condicionamento físico. Quando comecei não conseguia correr mais de 2 quilômetros, nem acompanhava o grupo. Hoje já consigo correr de 10 a 15 quilômetros. É qualidade de vida”, contou.

A assistente administrativa Rogéria Alessandra Silva Nogueira, de 45 anos, estava totalmente sedentária há dois anos. Agora, com a corrida, diz que a sua vida mudou para melhor. “Comecei a correr e não vivo mais sem. É bom para o corpo, o ego, pois você vê mudanças que você nem imagina, e principalmente para a saúde, me deu mais disposição. Sempre digo que o projeto da G2 é minha segunda casa, o pessoal está super de parabéns”, afirmou.