Projeto em parceria com o Mogi das Cruzes/Helbor levará basquete a jovens de Jundiapeba

O projeto Basquete Mogi Jovem levará o esporte para crianças e adolescentes de Jundiapeba a partir deste mês. A iniciativa é uma parceria do Mogi das Cruzes/Helbor com a Associação Quântica, que aprovou a proposta na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o patrocínio da Suzano Papel e Celulose e o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

As aulas serão na Quadra Poliesportiva I da rua José Gualutti, 141, e as inscrições podem ser feitas no local de segunda (14) a sexta-feira (18), das 8h às 17h, e no sábado (19), das 8h às 12h. Os treinos serão feitos de segunda a sexta das 8h às 15h, conforme a categoria (veja tabela abaixo). As vagas são limitadas.

As atividades serão comandadas por professores capacitados, com materiais esportivos específicos para a prática do esporte. Cada participante receberá um agasalho completo e uma camiseta do projeto. Dependendo do desenvolvimento, os melhores alunos poderão participar das categorias de base do Mogi das Cruzes/Helbor e quem sabe até do time principal, de acordo com avaliação da comissão técnica da equipe.

Programação

TURMA 1 (Masculino • até 10 anos): SEGUNDA e SEXTA (8h às 10h)

TURMA 2 (Feminino • até 12 anos): QUARTA (8h às 10h) e SEXTA (10h às 12h)

TURMA 3 (Masculino • 11 e 12 anos): TERÇA (13h às 15h) e SEXTA (13h às 15h)

TURMA 4 (Masculino • 13 e 14 anos): QUARTA (13h às 15h) e SEXTA (11h às 13h)

TURMA 5 (Masculino • até 17 anos): SEGUNDA (11h às 13h) e QUARTA (11h às 13h)

TURMA 6 (Feminino • 12 a 17 anos): SEGUNDA (13h às 15h) e QUINTA (13h às 15h)

TURMA 7 (Masculino • acima de 17 anos): TERÇA (11h às 13h) e QUINTA (11h às 13h)