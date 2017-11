Programa amplia reciclagem

O Programa Recicla + Mogi passará por ampliação e vai percorrer cada bairro da cidade três vezes por semana – até agora eram duas vezes. Além disso, a cidade terá mais um ecoponto, que funcionará no Jardim Rodeio, e um novo centro de triagem de materiais. As novidades foram anunciadas nesta segunda-feira (20/11) à tarde, em evento realizado no auditório da Prefeitura, e têm como objetivo ampliar gradativamente o índice de coleta seletiva na cidade, que subiu de 0,5% em 2013 para 5% este ano. A meta é chegar a 20% até 2020.

“Definimos esta meta elevada porque acreditamos no potencial do programa, que foi baseado em um acordo de parceria com o Japão e mostrou bons resultados desde o início. Nosso desafio é aumentar cada vez mais a conscientização da população e, com isso, a participação de todos neste processo”, disse o prefeito Marcus Melo.

Para chegar aos 20% de coleta seletiva, o Recicla + Mogi realizará uma série de ações. Uma delas consiste em transformar pontos viciados de descarte de materiais em locais de entrega voluntária. Também serão instalados pontos de entrega voluntária em tamanhos menores nos terminais de ônibus e trem.

O secretário do Meio Ambiente Daniel Lima lembra ainda que será desenvolvido o aplicativo Recicla + Mogi, pelo qual a população poderá acompanhar a localização dos caminhões do programa (que serão monitorados por GPS). “Nessa linha, queremos lançar um jogo eletrônico que terá como tema a reciclagem, estimulando o hábito de destinar corretamente os resíduos”, frisou o responsável pela pasta.