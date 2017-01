Privatizar prisões é solução?

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente que planeja acabar com o uso de presídios privados. A decisão veio após um relatório oficial que concluiu que as prisões privadas são menos eficientes em oferecer possibilidades de reinserção.

Apesar de a decisão valer apenas para as prisões federais e não para as estaduais, onde está a grande maioria da população prisional do país, a medida pode afetar cerca de 22 mil pessoas e é um passo importante em direção a uma mudança no sistema carcerário.

Enquanto isso, o Brasil parece querer seguir no caminho contrário. A crise penitenciária que assola o país mostra como o sistema, mantido com verba pública, está há muito tempo falido. O que tem-se observado é que a questão da superlotação e as péssimas condições de vida e de higiene dos presos, transformando, assim, o que deveria ser um centro de ressocialização de criminosos em uma “universidade do crime”. A isso se juntam os verdadeiros culpados pelas chacinas e mortes ocorridas nos últimos tempos nas cadeias: eles mesmo, os bandidos, os chefes de facções, os criminosos, assassinos e estupradores que de bonzinhos nada têm.

A situação degradante dos presídios fortaleceu a ideia de que é necessário começar a pensar na privatização dos presídios. As prisões constituem um mercado extremamente atraente para os grupos privados, visto que a população carcerária não para de crescer. Não dá mais para o Estado investir milhões em uma estrutura falida e que leva prisioneiros a situações degradantes.

Ali, o preso seria entregue pelo Estado à iniciativa privada, que o acompanharia até o final de sua pena, ficando o preso inteiramente nas mãos do administrador. Entre as vantagens anunciadas está, também, a melhoria na qualidade de atendimento ao preso e na infraestrutura dos presídios. Mas há o outro lado. O Estado, incompetente até para resolver a vida das pessoas de bem, transferiria sua função mais básica para empresas que podem realizar o serviço de forma mais “prática”. E essa forma se dá através da obtenção de lucro. Mas como se obter lucro com presidiários que, à partida, nada têm para oferecer? Para quem critica a privatização, o perigo mora no possível corte de gastos, que pode interferir na segurança e bem-estar dos presos e dos agentes penitenciários. Chega de mortes, é preciso rever a forma como o Estado administra seus criminosos.

CHARGE DA SEMANA