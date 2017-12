Previsões para 2018

Às vésperas de mais um ano, muitas pessoas recorrem à Astrologia para tentar saber o que 2018 lhes reserva. A astróloga Roseli T faz algumas previsões. “O novo ano prevê tranquilidade para a maior parte das pessoas. Isso porque terão atitudes mais bem planejadas, seguras, estáveis. Isso irá beneficiar todos os campos da vida”.

JÚPITER, planeta regente

Esse período será de conquistas e mudanças em todos os requisitos.No trabalho, haverá prosperidade para quem trabalha com arte. No amor, as relações só irão para frente se houver reciprocidade.

Horóscopo chinês: CACHORRO

Sua influência começa entre os dias 16 de fevereiro de 2018 e vai até o dia 4 de fevereiro de 2019. O Cachorro significa lealdade, vigilância e conquistas.

Anjo regente: URIEL

Uriel ele é um dos príncipes de Deus e sua presença representa a chama do Senhor, seja ela presente na prosperidade, alegria, compaixão ou bondade.

Conhecido pela sua misericórdia, benevolência e justiça, utiliza a Chama Violeta e contempla o mundo ao trazer o sentimento de paz e benefícios.

Orixá: Xangô

Um ano de Xangô é ideal para realizações. Tudo aquilo que foi construído nos últimos tempos vai ser colhido. Mas, essa justiça poderá ser cruel com você que não tem feito coisas boas. Ele castiga os mentirosos, trapaceiros, ladrões e todos aqueles que tiram vantagens dos outros.