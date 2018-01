Presidente Komura recebe City´s Book Mogi das Cruzes

Na tarde desta quarta-feira (03), o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Pedro Komura (PSDB), recebeu a visita do secretário de Desenvolvimento, Clodoaldo Moraes.

Komura recebeu das mãos do secretário um exemplar do City´s Book Mogi das Cruzes 2017, revista que visa mostrar a capacidade da cidade para receber novos investimentos, exibindo as principais atrações de Mogi e destacando as ações da administração local para fomentar o desenvolvimento econômico do Município.

“Fiz questão de vir pessoalmente trazer a revista para pedir ao Pedro que, como presidente do Legislativo, divulgue os pontos fortes da nossa cidade para os empresários”, explicou o secretário.

O presidente enalteceu a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e afirmou que a Câmara pode ser uma parceira na busca por novos investimentos no Município. “Temos muito contato com as empresas porque sempre que os empresários vêm até cidade buscar informações procuram a Câmara Municipal. Precisamos mostrar a esses empresários o potencial que a cidade tem”, destacou.