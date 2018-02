Presidente do CCMC visita Círculo Militar em busca de inovações tecnológicas

Com o objetivo de estreitar laços e observar as práticas administrativas aplicadas em clubes de referência no Brasil, o presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), Pedro Paulo Gonçalves, esteve no Círculo Militar de São Paulo, que está situado no bairro do Ibirapuera, na capital. Gonçalves foi recepcionado pelo presidente da entidade, o general de Brigada Manoel Morata Almeida, por seu vice, o brigadeiro da Aeronáutica Ivo de Almeida Prado Xavier, e pelo diretor-adjunto de Informática, Ronaldo Tandre.

De acordo com o presidente do CCMC, sua visita teve como foco central a discussão sobre soluções e ferramentas de gestão administrativas implementadas no Círculo Militar, bem como conhecer as instalações do clube.

“Fui muito bem recebido pelos oficiais e pude aprimorar os projetos que colocarei em prática no Clube de Campo de Mogi. Como, por exemplo, o acesso dos associados por biometria, que já iniciaremos a implementação dentro dos 100 primeiros dias de gestão. Com isso, o associado não precisará mais utilizar a carteirinha”, ressalta.

Ainda segundo o mandatário do CCMC, o pacote de melhorias a ser implantado em sua gestão proporcionará a redução imediata nos custos de emissão de boletos e carnês referentes aos pagamentos das mensalidades, bem como possibilitará a quitação dos vencimentos via website ou aplicativos.