Prefeitura abre concursos públicos para diversos cargos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes publicou, nesta terça-feira (17/10), os editais de dois novos concursos públicos. As inscrições para ambos os processos foram abertas nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O prazo se encerra às 23h59 do dia 29 de novembro.

O primeiro concurso será para 63 vagas em diversas secretarias municipais. Os cargos são Agente Escolar, Agente Sepultador, Auxiliar de Apoio Administrativo, Dentista, Enfermeiro Auditor, Médico Auditor, Clínico Geral, Ginecologista, Pediatra, Psiquiatra, Operador de Máquinas, Pedreiro e Soldador, além de cadastro reserva para Arquiteto.

O segundo concurso é para 15 vagas de guarda municipal 3ª classe (5 para mulheres e 10 para homens).

Os salários vão de R$ 1.763,92, para o cargo de agente escolar, a R$ 7.147,57 para arquiteto. Já a taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade exigida para o cargo: R$ 35 (Ensino Fundamental), R$ 51,50 (Ensino Médio) e R$ 60 (Ensino Superior), com pagamento na rede bancária.

A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha e terá duração de 3 horas e 30 minutos. Para alguns cargos, haverá também prova prática.

Os aprovados serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar Municipal nº 82/11).

Os editais completos contendo todas as informações, como pré-requisitos, documentos exigidos e demais etapas dos concursos ficarão afixados no quadro de editais, que fica no térreo do prédio sede da Prefeitura, e disponibilizados também nos sites: www.vunesp.com.br e www.mogidascruzes.sp.gov.br.

Veja mais em: http://www.transparencia.pmmc.com.br/concursos-publicos