Prefeito visita a NGK e reforça disposição para parcerias

O prefeito Marcus Melo visitou a fábrica da NGK na terça-feira (13), no Cocuera, e afirmou que a Administração Municipal está aberta para ações e parcerias com a empresa, tanto no setor produtivo como em iniciativas de caráter educacional e social. A empresa é uma das maiores da cidade, emprega cerca de 1,2 mil trabalhadores e é líder do mercado nacional de velas de ignição.

Melo esteve na empresa ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rinaldo Sadao Sakai, e do diretor de Indústria e Comércio, Luiz Carlos Pinheiro. Eles foram recebidos pelo presidente da NGK do Brasil, Hiroyuki Tanabe, pelo diretor jurídico, de planejamento e informática, Eduardo Tsukahara, pelo diretor de engenharia e produção de cerâmica, Pedro Rodrigues, e pelo gerente administrativo e de recursos humanos, Mauro Calabrez.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes tem feito todos os esforços para apoiar as empresas privadas, seja na análise a aprovação rápida de processos administrativos, seja em gestões junto ao Governo Estadual, buscando melhorias em infraestrutura que beneficiem o setor produtivo e a sociedade como um todo. Isso se reflete em geração de empregos, de divisas e de progresso para o município”, afirmou o prefeito.

O presidente Hiroyuki Tanabe explicou que a empresa também lidera o mercado de produção de velas na América do Sul, com 60%, e produz pastilhas para revestimento na área de construção: “Vamos completar 60 anos de fundação em Mogi das Cruzes e temos uma ligação muito forte com o município e a população”, disse Hiroyuki Tanabe.