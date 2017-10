Prefeito recebe comerciantes do centro

Uma comissão de 10 empresários representantes do comércio do centro de Mogi das Cruzes se reuniu na quarta-feira, 25, com o prefeito Marcus Melo na qual apresentaram uma lista de sugestões sobre a circulação de veículos principalmente nas ruas Cel. Souza Franco e Prof. Flaviano de Mello.

Entre as reivindicações, destacam-se a volta das vagas de estacionamento rotativo da rua Cel. Souza Franco e do livre trânsito de veículos na rua Prof. Flaviano de Mello, pois de acordo com os representantes dos empresários as mudanças realizadas nessas ruas agravaram ainda mais os efeitos da crise econômica pela qual atravessa o país.

Também foram discutidas a regulação do horário para carga e descarga de veículos de grande porte e a necessidade de fiscalização mais rigorosa sobre a rotatividade dos automóveis no uso das vagas existentes, entre outros temas todos relacionados ao fluxo de pessoas e veículos no Centro.

Os empresários esperam que as medidas sejam revistas ainda antes do período de vendas do Natal, para que o comércio possa alcançar os resultados esperados para essa época do ano, quando praticamente todos os segmentos têm significativo crescimento de vendas.

O prefeito Marcus Melo solicitou à comissão o levantamento de mais informações e o desenvolvimento de algumas sugestões para análise técnica dos departamentos competentes em reunião que será agendada já na próxima semana.