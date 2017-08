Prefeito Marcus Melo visita fábrica da Rinnai

Como parte do trabalho de aproximar a Prefeitura de Mogi das Cruzes das empresas da cidade, o prefeito Marcus Melo visitou na quinta (3) a Rinnai, instalada no núcleo industrial da Vila São Francisco. Fabricante de aquecedores a gás e solares, a empresa emprega 198 funcionários e tem planos de ampliar sua produção, desde que o cenário econômico brasileiro melhore a curto e médio prazo. Melo foi recebido pelo presidente da Rinnai no Brasil, Mitsuo Shiomi, além dos diretores Marcos Shibuya e Reynaldo Costa.

“É um prazer estar aqui e ser recebido por vocês. Eu me coloco à disposição para entender a empresa, conhecer sua produção e dessa forma saber a melhor forma de ajudar. De maneira geral, a Prefeitura está de portas abertas para auxiliar e dar celeridade aos processos relativos às empresas, que muitas vezes dependem de agilidade para fazer investimentos, gerando empregos e divisas”, disse Melo, que esteve na Rinnai ao lado do vice-prefeito Juliano Abe, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rinaldo Sadao Sakai, e do diretor Luiz Carlos Pinheiro.

Durante a visita à empresa, o prefeito mogiano recebeu informações sobre a produção dos aquecedores a gás e solares. A linha de produção é extremamente limpa e organizada, com um detalhe curioso: em cada seção, há plantas que são cuidadas pelos funcionários, com uma inscrição em português e em japonês: “Quem cuida bem das plantas, cuida bem da fábrica”. A segurança no trabalho é um item primordial na filosofia da empresa, assim como o rigor nos métodos de produção e na qualidade dos produtos da marca.