Preço interfere na compra do bacalhau

ÀS VÈSPERAS da Sexta-feira Santa, celebrada dia 14, a corrida às peixarias e mercados está intensificada, para que o almoço em família regado a bacalhau fique garantido. Porém, com a alta nos preços, muitas pessoas deixaram este costume de lado e optaram por comprar outros tipos de peixes mais em conta.

Luiz Gonzaga já fez suas compras para o almoço desta sexta e só trocou a estrela do prato. “Sempre me preparo para esta época. Mas este ano optei pelo peixe tradicional fresco, comprei traíra e tilápia”, explica.

Nas peixarias, o estimado é que as vendas melhorem, principalmente por conta do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que incrementou o bolso dos brasileiros. Para quem preferir comprar outro tipo de peixe em vez do bacalhau, é aconselhável pensar em como irá cozinhá-lo. “Estamos vendendo muito corvina, tainha, cação, pescada, sardinha e outros peixes grandes. Porém depende muito do gosto do cliente. Para quem prefere um cozimento comum, como frito ou cozido, tem o cação e o filé de merluza. E para quem gosta de peixe para assar, sugiro a corvina, tainha ou salmão”, recomenda o peixeiro José Arlindo de Moraes.

Escolher pelo simples, gostoso e mais em conta também é uma boa opção. “Como os preços ainda estão bem equivalentes ao ano passado, preferi comprar sardinha por conta da praticidade”, conta a compradora Rosangela Aparecida de Souza.

Mesmo com muitas pessoas optando por outros peixes, o bacalhau continua sendo muito consumido, principalmente por possuir diferentes tipos de preços. “Por ser uma tradição nesta data, muitas pessoas acabam comprando, mesmo com dinheiro curto. O mais em conta é o zarbo. Porém, indico o filé do bacalhau do Porto por não conter espinhos”, orienta o comerciante Alexandre Santarelli.