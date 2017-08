Precisamos falar sobre violência doméstica

O Brasil registrou ao menos oito casos de feminicídio por dia entre março de 2016 e março de 2017, segundo dados dos Ministérios Públicos estaduais. No total, foram 2925 casos no país, aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. Só no estado de São Paulo, 974 investigações sobre feminicídio foram abertas no período. No 1º semestre deste ano, 93 mulheres foram mortas pelos companheiros no estado, um terço do total de mulheres assassinadas.

Nos últimos dois dias, quatro mulheres foram assassinadas por seus maridos na capital paulista. Tudo porque os bandidos, que se acham donos de suas parceiras, não aceitavam a separação.

Os números são assustadores. E não se trata de dar mais direitos às mulheres. Mas é preciso falar destes casos, é preciso criar um alerta na sociedade, para que haja uma maior conscientização do problema.

Ninguém tem o poder de tirar a vida de ninguém. Isso é fato. É por isso que é preciso criar mecanismos de proteção à vítima e de franca punição ao agressor. Quantos casos ouvimos falar de mulheres com medida protetiva mortas por quem deveria se manter longe delas? De que adianta ter a Lei Maria da Penha se na prática ela muitas vezes não funciona?

Sabemos que muitas mulheres têm medo de denunciar. Mas também há muitos casos de mulheres que, mesmo denunciando, são vítimas de chacota na delegacia, caçoadas, minimizadas. Os seus problemas não têm a devida atenção. O resultado já todo mundo conhece: elas acabam mortas.

É preciso com urgência fortalecer as leis de combate à violência doméstica. No início do ano, circulou uma notícia de que Mogi das Cruzes estaria autorizada a investir cerca de R$ 100 mil na capacitação de agentes públicos para combater a violência contra as mulheres, com a criação da Patrulha Maria da Penha. Mas até agora, nada. Ou não há dinheiro, ou não há vontade. Alguns vereadores estão tentando arrumar recursos estaduais e federais para trazer o projeto para Mogi. A ideia é ótima e precisa ser viabilizada o quanto antes, não só em Mogi, mas em todos os municípios.

O problema não está na lei. A lei é bem feita, mas é preciso que ela seja cumprida. Esse tipo de crime não pode merecer por parte das autoridades qualquer tipo de condescendência, qualquer tipo de atenuação, é preciso rigor na aplicação da lei, porque os números são alarmantes.

