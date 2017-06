Precisamos aprender com eles

Quando se fala em Mogi das Cruzes, logo vem à cabeça a expressão “a cidade dos japoneses”. De fato, a imigração e descendência japonesa aqui são grandes. Calcula-se que a cidade de Mogi, em relação ao Alto Tietê, concentre o maior número de nikkeis (como são denominados pela própria colônia os japoneses e descendentes que moram no País), com uma população entre 25 mil e 30 mil pessoas – 8% do total de habitantes do município. Mogi é, de fato, um reduto da colônia. A verdade é que os descendentes japoneses fazem parte da nação brasileira e mogiana e, ao longo de mais de 100 anos, têm passado para nós um pouco da sua cultura. Palavras como shiatsu, tatame, karatê, karaokê e muitas outras foram incorporadas ao vocabulário brasileiro, mesmo que muitos nem saibam que a origem delas seja japonesa. Também acrescentaram novos sabores à culinária brasileira, não apenas com as tradicionais delícias orientais, como sushi, por exemplo, mas também com frutas como a maçã fuji, o caqui doce e a abóbora do tipo cabochá, aquela que usamos para fazer doces. A mexerica poncã também é quase uma fruta “nikkei”: ela vem do enxerto de um tipo de tangerina japonesa em um limoeiro do Brasil. Mas não é só isso que eles trouxeram para o Brasil. O povo japonês tem outras características com as quais deveríamos aprender, como a determinação de educar os filhos e passar para eles a importância de respeitar não só os mais velhos, como também os níveis de hierarquia social. Os japoneses também são conhecidos pelos seus ótimos hábitos alimentares: a sua fama da longevidade está basicamente em sua alimentação, composta com muitas verduras, legumes e peixes, incluindo no café da manhã. Eles também são famosos ainda pelo seu cuidado com o meio ambiente: dificilmente você verá um japonês jogando lixo no chão. Além disso, a sociedade japonesa é bem organizada e rigorosa em relação à coleta e separação de lixo. Tudo é devidamente separado. Desta forma, é possível fazer uma reciclagem eficiente, reaproveitando o máximo possível, evitando o desperdício. Por último, mas não menos importante, os japoneses são conhecidos pela sua tranquilidade, competência e honestidade. Fora que eles levam a sério a pontualidade e dificilmente você verá um japonês atrasar para algum compromisso. Não seria bom se pudéssemos aprender mais com eles?

