Prazo apertado para inscrições na Univesp

As inscrições para o processo seletivo 2018 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que se encerrariam na sexta-feira (05/01), foram prorrogadas para esta segunda-feira, dia 8 de janeiro, até as 16h. Os interessados em participar, logo, passam a ter esse prazo adicional para acessar o site da Vunesp e fazer a sua inscrição.

Em Mogi das Cruzes, são oferecidas 50 vagas para Engenharia de Produção, 50 para Engenharia de Computação, 50 para Pedagogia e 50 para Tecnólogo em Gestão Pública.

O valor da inscrição é de R$ 47,88 e a previsão é que a prova seja aplicada no dia 21 de janeiro, domingo, às 14 horas. Para quem já fez a inscrição e está em posse do boleto com data de vencimento para 5 de janeiro, porém quer fazer o pagamento no dia 8 de janeiro, será preciso novamente acessar a área do candidato no site e reimprimir o boleto, a partir do link “Segunda vida do boleto”.

O conteúdo da prova está disponível no anexo II do Manual do Candidato, divulgado no site da Vunesp. O exame será composto por duas partes, sendo uma objetiva (redação) e outra de múltipla escolha (60 questões, com alternativas A, B, C, D e E para resposta).

O resultado do Vestibular Univesp 2018 será divulgado em 14 de fevereiro, na página da Vunesp.

Até o momento, a instituição informa que já tem mais de 100 mil candidatos inscritos, que vão disputar mais de 20 mil vagas.

Parceria

O polo mogiano é uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Governo Estadual. A Univesp é uma instituição estadual exclusivamente de educação a distância, que tem como parceiras a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, responsável pela FATEC.

Trata-se de uma grande oportunidade para os mogianos continuarem os estudos, fazendo um curso de graduação gratuito.

Os cursos são oferecidos tanto no Ambiente Virtual de Aprendizagem, quanto nos polos de apoio presencial.

O polo mogiano será inicialmente no Bloco Didático do Cemforpe, no bairro Nova Mogilar.