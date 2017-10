Praticar balé como terapia

O estresse do dia a dia acaba dificultando a vida de muitas pessoas e causando algumas doenças. Existem muitas maneiras de aliviar este mal, e uma delas é o balé, que também pode ser usado como terapia e até como exercício físico.

Além de aliviar o desânimo, a dança também trabalha o corpo, fazendo com que melhore o bem-estar de quem pratica. Ela também serve como terapia emocional, pois trabalha com a música e a expressão corporal.

Por trabalhar com a musculatura, muitas pessoas acham que o corpo vai ficar musculoso e a professora de balé Marcela Campos, da escola de bailado que leva o seu nome, fala sobre o assunto. “A musculação é eficiente por conta dos aparelhos que focam em cada músculo. No balé trabalhamos com exercícios para moldar, definir e fortalecer o corpo. Vai depender do resultado que a pessoa quer”, explica.

Apesar disso, o bailado engloba muitos benefícios. “A dança trabalha de uma forma global. Trabalhamos com o condicionamento físico, elegância, graciosidade, musicalidade, ritmo e mais uma série de fatores”, conta a professora.

As vantagens também variam com a idade. Quanto mais cedo começar a praticar, mais cedo virão os resultados. Para as crianças, ajuda também no desenvolvimento emocional. Em adultos estes mesmos resultados acontecem, porém de forma mais progressiva. É sempre indicado que um médico seja consultado antes de realizar a atividade, principalmente se houver alguma restrição aos movimentos.

SERVIÇO Escola de Bailado

Marcela Campos

Rua Professor João Cardoso Pereira, 252 – Vila Oliveira

Tel: 4796-3015