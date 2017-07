PR Jovem é retomado em Mogi das Cruzes

Com a presença da executiva estadual e municipal do Partido da República, o grupo formado por 13 jovens de Mogi das Cruzes tomou posse, na noite de 06 de julho, da nova diretoria do Movimento Jovem do PR na cidade. A universitária Maiara dos Santos Silva, de 22 anos, assumiu a presidência da ala jovem do PR, com a expectativa de buscar maior conscientização e participação política dos jovens brasileiros, além lutar pela criação de políticas públicas voltadas à juventude.

“O que nós do PR Jovem queremos é oferecer uma política de opinião, onde os jovens têm o poder de serem ouvidos através do nosso partido. Nós queremos dar voz aos jovens e mostrar que é possível transformar e mudar o nosso País, com boas ideias e bons projetos”, disse Maiara à plateia que lotou o auditório Tuffy Andere, na Câmara Municipal.

Segundo a jovem, há pelo menos três anos a ala republicana estava inativa em Mogi e graças ao apoio e incentivo das executivas estadual, municipal ealém de vereadores de Mogi das Cruzes todo o grupo foi oficializado. “Há pelo menos três anos estou no PR. Sabia do movimento Jovem, mas não entendia muito bem como funcionava, qual era a dinâmica. Até participava de reuniões com amigos e algumas lideranças para discutir políticas públicas. Mas era algo informal. Entretanto, há alguns meses graças ao apoio do presidente estadual do PR, Tadeu Candelária, o secretário, Simei Baldani, o deputado estadual Marcos Damasio que é presidente do PR em Mogi e de alguns vereadores do partido como o Farofa (José Francimário Vieira) e o Sadao Sakai (secretário municipal de Desenvolvimento) descobri a grande família que é o PR. E que o Movimento Jovem tem voz e poder. Sou muito grata a eles por isso”, afirma Maiara.

O presidente estadual do PR, Tadeu Candelária, deu as boas-vindas ao grupo, reforçando a união e o crescimento da legenda em todo o País. “O Partido da República é uma grande família, que cresce a cada dia, a cada eleição. Temos ampliado o nosso quadro de prefeitos, vereadores e devemos também ter maior número de deputados estadual e federal eleitos em 2018. Isso por conta da união de seus filiados, do desejo de fazer uma política diferente. E isso tudo tem início aqui, hoje, com os jovens que são nosso presente e nosso futuro”, disse.

O presidente do diretório municipal do PR, deputado estadual Marcos Damasio, mostrou-se otimista e confiante com o trabalho a ser desempenhado pela juventude republicana. “O jovem precisa se interessar pela política, não apenas para discussão como também para ação: fazer a diferença, transformar. Sei que todos que estão aqui estão neste caminho de renovação”, disse.

O presidente estadual do PR Jovem, Abel Franco Larini,o Albelzinho, vereador em Arujá, também prestigiou o evento. “Vocês têm a força de mudar nosso amanhã”, incentivou.

O vereador José Francimário Vieira, o Farofa, líder no PR Na Câmara Municipal se colocou à disposição do grupo. “Sempre que precisarem de uma palavra, um conselho, um apoio estarei à disposição. Afinal, a boa política, a política diferente se faz pela união, pela boa vontade, pela disposição de servir à população de inovar. É preciso juntar as diferenças, as opiniões divergentes. É preciso também saber transformar as ideias em projetos, em ações. Somente assim é que se consegue ter uma nova realidade. O PR é uma grande família. Temos o PR Jovem, em breve o PR Mulher trabalhando em linhas diferentes, mas com objetivo comum: de construir algo bom para causar o bem e transformar a vida das pessoas”.