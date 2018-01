PR anuncia apoio ao PSB nas eleições para o Governo de SP

O deputado estadual Marcos Damasio (PR) participou na segunda-feira (15), na sede do diretório estadual, do anúncio oficial de que o Partido da República (PR) de São Paulo vai caminhar com o PSB na eleição paulista. Com isso, a legenda é a primeira a anunciar publicamente uma aliança para o próximo pleito.

“Este é o primeiro apoio que recebemos e isso confirma a lealdade do PR com a palavra dada. Quero agradecer também aos parlamentares, que são a força da legenda e com quem temos um bom relacionamento, e dizer que este apoio é um grande incentivo ao PSB. Vamos juntos nesta caminhada”, declarou o vice-governador Márcio França, que também é presidente do PSB paulista.

Em nota oficial, o presidente do PR do Estado de São Paulo, José Tadeu Candelária, reforçou que a “decisão reitera o propósito da legenda em favor da preservação dos princípios que passaram a orientar a administração pública no Estado de São Paulo”.

“Este anúncio mostra o quanto o PR está alinhado com a séria administração que vem sendo feita em São Paulo e, claro, esta é minha posição também. Eu já caminho com o Márcio França desde quando cheguei à Assembleia Legislativa, onde, por iniciativa dele, formamos o ‘Blocão’ com 26 deputados de vários partidos. Em breve, ele assumirá o governo de São Paulo e dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito e, tenho certeza, prestigiará as demandas que já passei a ele, que são de interesse de nossa cidade e da população”, disse Marcos Damasio.

Além de França, Candelária e Damasio, também participaram do encontro os deputados federais Capitão Augusto, Marcio Alvino, Miguel Lombardi, Milton Monti e Paulo Freire e os deputados estaduais André do Prado e Ricardo Madalena.