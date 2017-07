Postos de saúde de Mogi arrecadam mais de 22 mil peças para a Campanha do Agasalho

As Unidades de Saúde da Família de Mogi das Cruzes – gerenciadas pela Organização Social de Saúde CEJAM (Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim) – arrecadaram 22.705 peças de roupas para a Campanha do Agasalho 2017. A coleta é o resultado da Gincana Solidária, promovida pelo Instituto de Responsabilidade Social CEJAM nas USF.

A USF Cocuera, por exemplo, foi a campeã de arrecadação pelo terceiro ano consecutivo, com 8.088 peças de roupa, seguida da USF Planalto, com 4.700, e USF Toyama, com 1.565.

“A articulação da campanha do agasalho em Mogi das Cruzes é muito prazerosa de se realizar. Como nos anos anteriores, percebemos que a equipe continua motivada e engajada em busca de um bom resultado. Mais do que quantidade, o intuito da campanha é o de conseguir arrecadar peças de boa qualidade, para aquecer o inverno daqueles que mais precisam”, destacou a assistente social do CEJAM Flávia Vieira.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, ofereceu um café da manhã aos representantes das USF que participaram da Campanha do Agasalho 2017, para a entrega simbólica das peças. “O Fundo Social só existe com o apoio de parceiros”, destacou Karin sobre o envolvimento dos colaboradores do CEJAM.