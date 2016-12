Poliredes oferece produtos de segurança

ACHAR um lugar para comprar itens de segurança para a casa nunca foi fácil, principalmente quando se trata de redes de proteção, pois quando se mora em um apartamento e se tem filhos e/ou animais de estimação, a preocupação é redobrada.

Para aliviar a preocupação, a Poliredes oferece vários produtos de segurança para sua casa ou condomínio, como redes de proteção, telas mosqueteiras e acessórios para condomínios. A loja oferece também LEDs para uso residencial, comercial, iluminação pública e quadras esportivas.

Quem já procurou por este tipo de produtos sabe como é difícil encontrar variedades e produtos com qualidade e foi isso que motivou a abertura da loja. “Decidimos abrir a loja por faltar algumas opções e qualidade no mercado local, tanto que agora a qualidade é o nosso maior diferencial”, conta o proprietário Marcelo Dutra.

O empresário destaca que todos os itens da loja têm grande saída e que a loja possui novidades todas as semanas. “A procura é muito grande com todos os tipos de produtos, mas, além disso, temos novidades em produtos LEDs semanalmente para agradar nossos clientes”, explica.

Para os clientes que querem saber mais sobre os produtos, a loja faz orçamento sem compromisso, enviando um representante ao local. Para isso, basta o cliente ir até a loja ou entrar em contato pelos telefones 4790-5705 ou 4790-2902 e pelo e-mail: marcelo@poliredes.com.br. A loja também sempre possui produtos que estão em promoção e este mês as redes de proteção estão com 10% de desconto e os LEDs com 15% para pagamentos à vista. A loja atende Mogi, Alto Tietê e litoral.