Poá estimula adoção de animais

Reduzir o número de cães e gatos abandonados em Poá e conscientizar a população que animais, mesmo adultos, têm a capacidade de se adaptar a novos lares. Esse é o objetivo da “Feira de Adoção” realizada pela Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde.

Segundo Fabiani Ferri, diretora técnica da Vigilância em Saúde, as feiras acontecem todas as sextas-feiras, na Praça Santo Antônio, das 9h às 15 horas e qualquer munícipe com mais de 18 anos pode adotar, desde que tenha residência fixa em Poá, para que o departamento possa localizar e acompanhar o animal adotado.

“Os animais que vão para Feira de Adoção tem registro de abandono ou foram vítimas de maus tratos comprovados. Muitos, quando recolhidos, estão doentes e tratamos para depois colocar na adoção”, explicou Fabiani, que acrescentou que os cães e gatos são vermifugados, vacinados contra a raiva, microchipados e castrados. Quando a doação é realizada o munícipe preenche um termo de responsabilidade, informando todas as informações necessárias.

“Como o animal vai para adoção microchipado, a Vigilância tem a informação caso haja novo abandono”, comentou Fabiani, que alertou que qualquer ato de maus-tratos envolvendo um animal é crime e deve ser denunciado.

Conscientização

Além do trabalho para que os animais encontrem um novo lar, a Vigilância em Saúde também realiza ação de orientação e conscientização das pessoas que passam pela Feira de Adoção.

Entre as principais observações está a escolha do animal, o espaço disponível para abrigá-lo, as condições financeiras para atender suas necessidades de alimentação e os cuidados veterinários que o mesmo necessitará. “Um animal não é um brinquedo. Não podemos desfazer dele com o passar do tempo, ou quando ele crescer, envelhecer ou adoecer”.