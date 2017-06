Pianista americana se apresenta em Mogi

O TEATRO Vasques recebe, nesta sexta-feira, dia 2, a pianista americana Shelly Moorman-Stahlman. A atração, que terá início a partir das 20 horas, é um recital e será intermediado pelo pianista mogiano Carlos Albertini. Moorman também se apresentará no dia 8 de junho, no mesmo horário, com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes.

Em sua passagem ao Brasil em 2015, Shelly, que é apaixonada pela música brasileira, se apresentou em concertos de piano e órgão. Ela é professora de música na Lebanon Valley College em Annville, Pensilvânia EUA), onde leciona piano, piano em grupo, órgão e disciplinas relacionadas com música nas igrejas. Seus alunos têm recebido prêmios em várias competições. A artista é uma frequente recitalista, pianista, organista e ainda artista colaborativa. Ela também tem ministrado vários workshops e aulas mestras em convenções, universidades e igrejas.

Ela estudou piano com Ruth Slenczynska, a última aluna viva de Rachmaninoff. Também estudou com Santiago Rodriguez e John McIntyre e órgão com Delbert Disselhorst, John Ditto e Harald Vogel.