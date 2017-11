Pia Fraus chega com o Teatro Portátil em Mogi das Cruzes

A companhia teatral Pia Fraus vem circulando muitos locais nesses últimos anos para levar o Teatro Portátil de cidade em cidade, sempre com apresentações gratuitas à população. Neste ano, o veterano grupo de teatro de bonecos, apresenta o espetáculo “Bichos Vermelhos”, no dia 4 de novembro (sábado), com sessões às 10h, 11h, 14h e às 15h, no Parque da Cidade, em Mogi das Cruzes-SP.

Inspirado no livro homônimo de Lina Rosa, a peça “Bichos Vermelhos” envolve com humor e poesia um assunto muito relevante para a sociedade atual: a preservação da natureza. E por que não começar esse diálogo com as crianças? “A Pia Fraus considera fundamental tratar um tema tão importante, principalmente com os pequenos, na esperança de incutir de maneira lúdica e delicada a atenção, o cuidado com a natureza e o meio ambiente em nossos futuros adultos”, relata Beto Andreetta, diretor da Pia Fraus.

A encenação acontece em uma extraordinária estrutura inflável, cada dia em um lugar diferente. Para quem observa de fora, percebe um impactante teatro colorido, que chega nos espaços públicos de diversas cidades do interior de São Paulo, criando curiosidade e encantamento por onde passa. Já para quem entra dentro da estrutura e assiste o espetáculo, sai com novas expectativas e aprendizados conduzidos pela história. Pais, filhos, avós, tios, amigos, toda a vizinhança têm se surpreendido ao descobrirem brincar com as possibilidades artísticas nas interações das peças, além de levar para casa assuntos significativos e educativos retratados nessas últimas edições do Teatro Portátil.

A peça “Bichos Vermelhos”, dirigida por Adriana Telg, vem trazer o mesmo propósito do livro, destacar um aspecto muito trágico: o risco de extinção. A envolvente história dedicada aos bichos brasileiros, que fazem parte da lista vermelha das espécies em risco de extinção, ou ainda os próximos animais a entrar nela, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.

O Tamanduá Bandeira, Codorna Buraqueira, Macaco Prego Galego são alguns dos animais que ganharam versões em forma de bonecos da cia Pia Fraus, construídos por Dino Sato. Serão três atores e mais de 20 bonecos apresentados durante o espetáculo, com muita diversão e brincadeiras, posicionados para a difusão emergente do tema às crianças.

A causa principal dos animais ameaçados em desaparecer do planeta é a destruição da natureza, caso a sociedade não abra os olhos, é possível realmente que esses seres sumam do mapa. Os dados são alarmantes, entre agosto de 2015 e julho de 2016, o Brasil destruiu quase 8 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica, de acordo com levantamento divulgado em 2016, pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), órgão ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Por isso, a importância de preservar os ecossistemas e protegê-los, “se a sociedade trabalhar direitinho, dá para produzir comida, fazer roupa, remédio e tudo que a gente precisa sem destruir a natureza”, relata a ambientalista Marina Silva, no prefácio assinado no livro Bichos Vermelhos, obra finalista do prêmio Jabuti.

O Teatro Portátil segue para as próximas cidades: Jundiaí e Pindamonhangaba, ao todo passará por dez cidades do estado de São Paulo, com apresentações até o final do mês de novembro de 2017. O projeto é financiado pelo ProAC – ICMS (Programa de Ação Cultural), lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo e tem o apoio da Gerdau.

Para acompanhar notícias e informações acesse a página oficial do Teatro Portátil no Facebook por meio do link https://www.facebook.com/Teatr o-Port%C3%A1til-95543338458474 1/?fref=ts .

Serviço:

Teatro Portátil da Pia Fraus em Mogi das Cruzes- SP

Espetáculo: Bichos Vermelhos

Local: Parque da Cidade

Endereço: Rua Jardelina de Almeida Lopes – Bairro de Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes-SP

Data: Dia 4 de novembro (sábado)

Horários: 10h, 11h, 14h e às 15h

Entrada gratuita

Capacidade: 100 lugares por sessão