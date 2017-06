Petrom investe em sistema de captação de água

Apesar de junho ser considerado um mês de tempo seco na região, a chuvas que têm caído nos últimos dias têm contribuído para a manutenção dos níveis das represas do Sistema Alto Tietê. De acordo com a Sabesp, na terça-feira, dia 13, os níveis das represas da região beiravam os 60% do total da sua capacidade.

Mas isso não impede que ações sejam tomadas para economizar água. Na Petrom – Petroquímica de Mogi das Cruzes, a preocupação com a economia de água não é diferente. De acordo com Renata Moura, supervisora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, a empresa instalou um sistema de captação da água da chuva. Instalado em fevereiro deste ano, o sistema tem contribuído para uma real economia. “A água de chuva da área do sistema de tratamento de água industrial e do setor de oxidação de anidrido ftálico é direcionada via canaleta para uma caixa receptora no próprio setor. Ao encher é bombeada para o sistema de tratamento de efluentes da Petrom”, explica, acrescentando que, com o projeto, é possível economizar água de seis caminhões pipa por dia.

Após o tratamento, a água é encaminhada via tubulação para as torres de resfriamento, em complemento à água captada, onde é utilizado o maior volume pela empresa.

De acordo com Renata, as maiores vantagens do sistema são a nível ambiental. “Devido à crise hídrica intensa do ano anterior, os poços reduziram consideravelmente a vazão de água antes fornecida”.