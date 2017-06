Péricles canta pela primeira vez em Mogi neste sábado

O cantor Péricles se apresenta neste sábado, dia 24, pela primeira vez em Mogi. Numa parceria do Samba do Hebert Produções, de Hebert Souza, com a AG Produções, o cantor vem apresentar o seu mais novo trabalho, “Deserto da ilusão”. Os ingressos já estão no segundo lote e custam entre R$ 40 e R$ 60. Os convites podem ser adquiridos até esta sexta, 23, na loja Raise (4725-3175), Ramage (4726-6421), Guini (4727-7243), Salão do Nelinho Cabeleireiro, em frente ao Placidina, no Salão do Edinho Pereira II, na Vila Brasileira ou no Salão da Stefane, na Vila Cléo. Também haverá convites disponíveis para compra na hora, no local do evento.

O show será aberto pelo grupo Batucada de Bambas e também terá a participação do DJ Brother, Pagode do Canta e de Digão. A apresentação de Péricles faz parte da sua nova turnê, onde apresentará seu mais recente CD.