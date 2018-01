Comprometido em tudo a que se propõe a fazer, Pedro Paulo Gonçalves, 52, é o novo presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, da chapa “Avança CCMC”, empossada no início do ano para o biênio 2018/2019. Na sua gestão, ele pretende manter o equilíbrio financeiro, buscar novas receitas, controlar gastos e despesas, modernizar a estrutura e equipamentos e oferecer excelência na prestação de serviços. Paulistano, da sua infância na capital recorda a saudável competição nos jogos escolares. Apaixonado pela área automobilística, se formou em Técnico em Mecânica em 83, Tecnologia Mecânica pela Unesp em 89 e em Engenharia Mecânica Industrial pela UBC em 92, além de ser pós-graduado em Administração Industrial e MBA em Vendas e Marketing.

Pedro Paulo Gonçalves | Engenheiro

Seu primeiro emprego foi em 1990, como projetista de máquinas na Colgate. Entre várias empresas que atuou, coordenou a área de engenharia de aplicações e vendas da MWM International Motores Diesel e foi gerente nas GM e Ford. Atualmente trabalha na Metalsa do Brasil como Gerente de Vendas & Novos Negócios. Mora na Vila Oliveira e é casado há sete anos com a pediatra Paula Regina. Do primeiro casamento teve dois filhos: Giovanna, de 23, e Pedro Paulo, de 21. Em família gosta de aproveitar o tempo para passear, conhecer bons restaurantes e praticar esportes com a esposa e andar de motocicleta. Geminiano, dinâmico e comunicativo, afirma que se adapta facilmente a situações adversas. Foi jogador de voleibol em equipes da região e atleta federado de tênis. Atualmente se dedica ao beach tennis e coleciona imãs de geladeira e pins dos locais que visita em viagens. No trabalho, seu estilo é social, turbinado com gravatas e blazers, mas no dia a dia, prefere a casualidade e o conforto dos jeans e trajes esportivos. Sua cor é o azul e alterna os perfumes da Burberry, Givenchy, Diesel e Hugo Boss. Gosta de ler sobre a colonização da Ásia e América e recomenda o filme Cidade dos Anjos. Já esteve em mais de 20 países, mas se identificou com Canadá, USA e Europa. No Brasil, destaca as praias do Nordeste e o Sul do país. Seu sonho de consumo é uma moto KTM 1190 Adventure R e planeja fazer um safári de moto na África ou Escandinávia. Crente na doutrina espírita, o filho de Marisa Cortinas e Pedro Gonçalves aprendeu com os pais a ser persistente. Na vida, dá valor a escutar mais e falar menos. Sua frase é uma adaptação da citação da Global Harmony Crew: “Os hábitos que você criou para sobreviver não o atenderão quando for hora de prosperar. Saia do modo de sobrevivência”.