Bonito, dono de lindos olhos verdes, inteligente e caridoso: assim é o engenheiro Pedro Henrique Gicca de Melo, 29, que levou Mogi e o Brasil para o pódio no Mister Global 2017, na Tailândia. O prêmio conquistado por superar 30 concorrentes é de, no mínimo, US$ 10 mil em contratos fechados pela organização internacional durante o seu ano de reinado. Nascido em Mogi, da infância recorda as brincadeiras de rua e os amigos com quem cresceu. Durante o curso de aprendizagem industrial no Senai, tomou gosto pela área e em 2012 formou-se em Engenharia Elétrica pela UMC. Na moda, começou profissionalmente aos 24 anos. “Nunca tinha me imaginado como modelo, era franzino quando mais novo e comecei a treinar para mudar isso”, conta. O empenho deu certo: começou a ser procurado por agências e a trabalhar na profissão.

Pedro Gicca | Engenheiro e Modelo

Seu primeiro emprego foi como aprendiz na empresa Tower, aos 16 anos. Na área elétrica atuou em grandes empresas como Bandeirante Energia, Valtra e Gerdau e em 2014 passou a dedicar-se integralmente à carreira de modelo e mister, além de participações em programas de TV e comerciais. Em 2015 foi semifinalista, representando a região do Alto Tietê, no Mister Brasil, que o levou a ser chamado agora em maio a representar o Brasil no Mister Global, um dos três maiores concursos mundiais de beleza masculina, juntamente com o Mister World e Mister Internacional. Solteiro, mora na Vila Suíssa e, nos tempos livres, gosta de fazer churrasco com os amigos, assistir jogos de futebol com o pai e fazer caminhada com a mãe. Confessa que, na cozinha, o destaque vai para as habilidades da mãe. “Até hoje só aprendi a fritar ovo”, brinca. Virginiano com ascendente em Touro e Lua em Libra, tem como qualidades a humildade e o carisma. Admira a caridade e revela sua vontade e intenção de se envolver mais em causas sociais. Gosta de praticar musculação, jogar futebol e correr. Sua cor é o cinza, se perfuma com Individuel, da Mont Blanc e, na hora de se vestir, prefere a moda casual, de preferência camisa jeans. Indica o Livro de Eclesiastes, da Bíblia, e o filme A Origem, com Leonardo Di Caprio. Adorou visitar a Tailândia e no Brasil é apaixonado pelo Nordeste. Pretende no futuro fazer um curso de Artes Cênicas e se aventurar pelo mercado de moda asiático. Evangélico, o filho de Maria Regina Gicca de Melo, 51, e Pedro José de Melo Neto, 51, aprendeu com os pais a ser uma pessoa com valores e a apoiar quem está do seu lado. Considera que a felicidade é um conjunto de fé, equilíbrio, amor e doação. Sua frase é de Fernando Pessoa: “Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias”.