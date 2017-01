Passagem deve subir para R$ 4,20

De acordo com um dos membros do Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes, a tarifa do transporte público municipal deverá sofrer um aumento de R$ 0,40, passando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,20. O aumento, porém, ainda precisa da sanção do prefeito Marcus Melo.

Em nota encaminhada à imprensa, a Prefeitura informou que “o Conselho Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes (CMTTMU) deu parecer favorável a um reajuste na tarifa de ônibus de R$ 3,80 para R$ 4,20”.

No encontro ficou decidido ainda que o valor da passagem para os estudantes será mantido em R$ 1,60.

O debate sobre o aumento da passagem começou no início do ano, depois que as empresas concessionárias do serviço na cidade protocolaram na Prefeitura um pedido para aumentar a tarifa para R$ 4,70. O sistema de transporte público de Mogi das Cruzes registra uma média mensal de 3,4 milhões de passagens – sendo 30,69% de gratuidades, que beneficiam idosos, pessoas com deficiência e o transporte escolar. Além disso, toda a frota mogiana é dotada de acessibilidade.