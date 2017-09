Parque recebe mudas de árvores

Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado na quinta-feira (21), a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente fez o plantio de mudas de cerejeira no Parque Centenário, no período da manhã, e de árvores nativas nos Parques Botyra Camorim Gatti e Leon Feffer, à tarde. Alunos da rede municipal de ensino participaram do evento. As mudas de cerejeira foram doadas pela empresa mogiana Rinnai.

O prefeito Marcus Melo e os secretários Daniel Teixeira de Lima (Verde e Meio Ambiente), Juliana Guedes (Educação) e Renato Abdo (Agricultura), além do vereador Pedro Komura, prestigiaram o plantio. O presidente da Rinnai no Brasil, Mitsuo Shiomi, também acompanhou a solenidade.

Melo agradeceu a participação dos alunos e professores: “Vocês são a nova geração de mogianos e de brasileiros. Temos que cuidar do meio ambiente, plantar novas árvores e zelar para que as que já existem sejam sempre bem cuidadas. Isso se reflete na qualidade do ar e da água, além de oferecer uma paisagem como esta aqui, de um parque que foi criado há quase dez anos e que é uma referência para os mogianos”, disse.

Já nesta sexta (22), a Secretaria do Verde fará a reintrodução de espécies nativas de orquídeas, endêmicas da Serra do Itapeti, no Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Melo – Chiquinho Veríssimo. Técnicos da secretaria selecionaram árvores hospedeiras na reserva para receber de volta as orquídeas que, ao longo do tempo, foram retiradas do seu meio natural por conta das visitações em massa que ocorreram no passado naquele local.

Além disso, a parta também disponilizou, no site da Prefeitura, uma cartilha de arborização urbana com uma série de informações sobre o plantio de árvores. O documento mostra as espécies próprias para o plantio urbano e também aquelas que não devem ser utilizadas, por possuírem raízes agressivas ou serem de grande porte. A cartilha traz ainda dicas de plantio e de manutenção, além de procedimentos necessários para a poda e o corte de arvores na cidade. Para mais informações, o telefone da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente é o 4798-5962.