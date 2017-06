Parque da Cidade tem inscrições abertas para aulas de cinco modalidades esportivas

O Parque da Cidade mantém inscrições abertas para atividades gratuitas de capoeira, corrida, vôlei, vôlei adaptado e futebol society. As modalidades têm atendimentos para diversas idades e as inscrições podem ser feitas na administração do parque.

Para fazer a inscrição, os interessados devem comparecer ao parque e levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço. Para os menores de 18 anos, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis.

“O Parque da Cidade é hoje um dos principais locais para a prática de atividades esportivas e de lazer em Mogi das Cruzes. As aulas desenvolvidas estão tendo uma grande procura pelos mogianos e, por isso, a Prefeitura vem buscando diversificar as opções existentes para atender ao maior número possível de pessoas”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

As aulas de capoeira acontecem às terças-feiras, às 9h30, e aos sábados, às 10h30, sem limitação de idade. Já as aulas de corrida são direcionadas a pessoas com mais de 18 anos e possuem duas turmas. Uma faz a atividade às segundas e quartas-feiras, às 17h30, e a outra às terças e quintas-feiras, no mesmo horário.

Para o vôlei, as aulas disponíveis são para jovens de 12 a 16 anos, com atividades às segundas e quartas-feiras, a partir das 13h30. Para as pessoas acima de 50 anos, a opção é o vôlei adaptado, que acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, às 15 horas.

Por fim, as aulas de futebol society têm várias opções. Para alunos entre 11 e 12 anos, as atividades acontecem às quartas e sextas-feiras, às 10 horas. Já para jovens de 13 e 14 anos, elas acontecem às terças e quintas-feiras, com turmas às 10h e às 13h30.

O Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e fica no Parque Santana. Durante a semana, o Parque da Cidade está recebendo uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5.000 e 8.000 pessoas por dia. O local oferece atividades em 22 modalidades, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos.

O parque tem entrada pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito). Ele funciona todos os dias, das 7h às 19h. O telefone para informações sobre as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087.