Parque aquático terá desfile com personagens infantis em especial de Natal

A Magia Natalina já toma conta do complexo de lazer Magic City, localizado em Suzano, a 60 quilômetros de São Paulo. O parque aquático programou um especial de Natal em formato de parada, que alegrará os visitantes até o dia 24.

Com o tema Brinquedos e Brincadeiras, o evento especial terá a participação de personagens infantis, do Papai Noel e também os mascotes do complexo. Famílias inteiras poderão se divertir e aproveitar o clima natalino no parque, após curtirem as atrações e piscinas. O desfile que tem como ponto final a sala do velho Noel e será cenário para quem deseja abraçar e tirar fotos com o bom velhinho e as animações.

Decoração especial e muitas luzes já estão tomando conta do espaço reservado para o evento no Magic City, que esse ano conta com a ajuda da WR Produções para a realização da festa. “Mais uma vez estamos inovando e trazendo o que há de melhor para o nosso público. A parada é uma forma diferente de divertir as famílias e entreter as crianças, nessa época tão especial do ano. Estamos animados para que as pessoas assistam o espetáculo e saiam daqui encantadas com a nova experiência”, comenta Claudio Rocha, diretor comercial do complexo de lazer.

O especial poderá ser acompanhado sempre às sextas, sábados e domingos, em dois horários: 15h45 e 19h45. Os ingressos para curtir o dia no parque e assistir ao evento custarão a partir de R$ 45 pelo site oficial: www.magiccity.com.br

Serviço Magia Natalina

De 8 a 24/12/2017 – Sextas, Sábados e Domingos

Abertura do parque: 10h

Piscinas aquecidas funcionando até as 20h

Apresentações às 15h45 e às 19h45*

*Na apresentação das 19h45 serão acesas as luzes

*No dia 24, o horário das apresentações são 15h30 e 17h45 e o parque fechará às 18h.