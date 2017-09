Parem os maníacos

Sempre se soube que casos de assédio sexual no transporte coletivo são comuns. Mas nunca se falou tanto nisso como nas últimas semanas. O maníaco Diego Ferreira de Novais está em prisão preventiva depois de ter sido flagrado abusando sexualmente de duas mulheres em ônibus da avenida Paulista. Um levantamento junto à Polícia Civil mostrou que o homem já foi acusado ao menos 16 vezes por crimes sexuais. O primeiro teria ocorrido em 2009, quando ele mostrou o seu pênis para uma mulher em um ônibus na Lapa. Só este ano, ele já foi denunciado cinco vezes pelo mesmo tipo de ação. Mas ele estava solto.

A surpreendente decisão do juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto, que, baseado em uma ultrapassada lei de 1941, entendeu que “não houve constrangimento ou violência”, reacende o debate sobre a violência contra a mulher no País e, por consequência, levantou algumas perguntas: O que é considerado estupro no Brasil? Quem é responsável por identificar as situações em que houve violência? Como a vítima é compreendida em casos de violência contra a mulher?

Só neste ano, já são 20 o número de ataques sexuais contra mulheres ocorridos no metrô ou nos trens da cidade, de acordo com a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), responsável pela investigação. Enquanto 20 mulheres tiveram a coragem de prestar queixa, outras dezenas, diariamente, se calam.

Não adianta fazer vagões ou ônibus exclusivos para mulheres. A segregação desse tipo de solução vai na contramão de muitas tentativas de, por exemplo, fazer banheiros unissexo. A contradição é clara. Mas não adianta separar, é preciso tratar esses maníacos e, sobretudo, puni-los. Estupro e assédio sexual são crimes e devem ser tratados como tal. Sobretudo porque, muitas vezes, estes homens agem premeditadamente. Foi surpreendente descobrir que há organizações na internet criadas e conduzidas por homens para trocar experiências sobre os abusos, inclusive com relatos e dicas de como se esfregar nas mulheres dentro de um vagão lotado de um trem ou metrô. É doentio e criminoso que nada seja feito. E, enquanto se fala de que esses bandidos são, no fundo, doentes, e que precisam de tratamento, nenhum apoio é oferecido às vítimas, que perdem o seu direito de ir e vir sem saber se, a qualquer momento, serão alvo de abuso. Elas seguem desacreditadas e amedrontadas. E isso precisa mudar.

