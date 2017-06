Papai Noel vira profissão requisitada

O Papai Noel é um dos principais símbolos do Natal e com a promessa de presentar as crianças de acordo com o comportamento no ano, o Bom Velhinho se tornou xodó dos pequeninos. Ao contrário do que a grande maioria pensa, não é tão simples se tornar um Papai Noel. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, o posto é uma profissão temporária, com direito a todos os procedimentos de um emprego comum.

Segundo o diretor de eventos da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Silvio Moraes, existem alguns requisitos básicos para quem deseja se tornar o Papai Noel da cidade. “Gostar de crianças, ser simpático, e, de preferência, ter cabelo e barba branca, natural, como o personagem”, explica. Precisa também ter disposição para acompanhar o “pique” das crianças que fazem fila e têm fascínio pelo personagem. Além disso, precisa ser maior de 18 anos e ter horário disponível dentro da escala apresentada para o trabalho, que é bem intensa por conta da data festiva.

O processo de seleção começou no meio do ano, quando a ACMC iniciou a análise dos currículos recebidos e, posteriormente, as entrevistas na sede da Associação. “Todo procedimento de recrutamento, acolhimento de currículos, análise e entrevista é feito na sede da ACMC, pelo profissional do Departamento de Eventos e a Gerência”, ressalta. Os processos acontecem durante o final de julho e o início de agosto. No fim são escolhidos três Papais Noéis e uma Mamãe Noel, que exercem a função em diferentes pontos da cidade, como a Casinha do Papai Noel, no centro, em praças do distrito de Brás Cubas e em algumas creches de Mogi. Os selecionados são contratados pelo período de 30 dias, e o salário pode variar entre três e quatro mil reais.

“É um desafio”

José Luiz Barros dos Santos, de 64 anos, é um dos Papais Noéis da cidade há seis anos, e mesmo sendo tão aclamado pelas crianças, ele deixa claro: ser o Bom Velhinho está longe de ser um desafio fácil. “Não é tão fácil quanto parece, é preciso se desdobrar para se comunicar com todo tipo de criança”, diz. Além disso, o calor é um grande adversário de José, principalmente porque a época natalina é o período de verão no Brasil. “O calor muitas vezes é insuportável, mas o amor pelas crianças é capaz de superar qualquer desconforto”, frisa.