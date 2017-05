Palestrante Roberto Borges falará sobre empreendedorismo

O palestrante e gestor de negócios do Jornal A Semana Roberto Borges realizará uma palestra voltada para empreendedores no dia 30 de maio, terça-feira, a partir das 19 horas no Restaurante Saudável 4 You em Mogi das Cruzes.

Especialista em varejo e em consultorias para grandes empresas, Borges enxerga como uma oportunidade rara na região poder ter um espaço tão confortável para trocar ideias com empreendedores de diversos ramos sobre negócios, carreira e vida pessoal. “No evento, vamos falar de consumidor e seus hábitos diferenciados nas cidades do Alto do Tietê, de como empreender com sucesso, bater metas e alcançar resultados e ainda falaremos de autoestima e motivação”, diz Roberto. Os ingressos custam R$ 90 e podem ser adquiridos no local no dia do evento ou de forma antecipada.

Além da palestra, o evento terá degustação dos deliciosos sabores do Saudável 4 You, sorteio de brindes e certificados para os participantes.

Serão apresentadas experiências de sucesso nos 28 anos de Borges no Grupo Pão de Açúcar e as novas experiência que Roberto vem tendo atendendo empresas como Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Itaú e Grupo Martins, dentre outras.

O Saudável 4 You se localiza na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães S/N, em baixo do Ibis Hotel.