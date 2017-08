Palestra abordará a família contemporânea

No próximo dia 25, às 18h30, acontecerá a palestra “Sintomas familiares/Famílias sintomáticas” no Auditório da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, promovida pelo Centro Lacaniano de Investigação da Ansiedade (CLIN-a). O evento contará com a participação da psicanalista e médica Maria do Carmo Dias Batista – Analista Membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise – que ministrará a exposição dirigida a profissionais das áreas de Psicologia, Pedagogia, Direito, Serviço Social e a interessados em geral.“O objetivo do evento é discutir a família contemporânea, as mudanças nas formas de família e suas consequências na atualidade”, explica a psicóloga e psicanalista Eliana Machado Figueiredo, uma das coordenadoras do evento e das atividades do CLIN-a na região.

Entre os temas que deverão ser abordados, Eliana afirma que na civilização ocidental atual “constatamos que as famílias se modificaram e hoje estão ampliadas, juntadas, monoparentais (formadas por apenas um ascendente, podendo ser só mãe ou só pai) ou homoparentais (formadas por ascendentes do mesmo sexo)”. Ela lembra também que essas mesmas famílias “incorporam em seu seio as consequências do fato de que o tradicional pai de família já não é mais o que era”. Um exemplo cada vez mais frequente nessas mudanças, aponta a psicanalista, “é a existência de famílias comandadas por mães sozinhas”.

Outro assunto que deverá ser discutido, segundo a psicanalista, tem a ver com as transformações da intimidade que atualmente afetam as famílias com o privado tornando-se público. “E como os filhos estão se comunicando? É frequente o fato de os segredosmais íntimos de uma família serem revelados nas redes sociais para, em seguida, serem viralizados, ocasionalmente fora do controle dos pais que tendem a ser ultrapassados pelo vertiginoso avanço tecnológico”, explica.

Ela destaca também que é importante considerar os efeitos da ciência e das técnicas de reprodução nas novas configurações familiares. “Referir-se aos ‘assuntos de família’implica, para nós, interrogar as formas por meio das quais cada um tentou dar sentido a sua própria existência”, reflete Eliana. Inclusive o tema “Asuntos de Família”, em espanhol, será discutido no Encontro Americano de Psicanálise da Orientação Lacaniana(Enapol) que acontecerá em setembro, em Buenos Aires. “É importante a difusão e a discussão sobre o tema com os interessados no Brasil”, finaliza.

O CLIN-a é associado ao Instituto do Campo Freudiano ligado à Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e à Associação Mundial de Psicanálise (AMP). O instituto dedica-se especialmente à investigação e ao ensino da orientação de Jacques Lacan. Mais informações: (11) 99496-5006 ou elianasoliano@hotmail.com