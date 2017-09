Osmar Novaes Ferreira é apaixonado pelo União Futebol Clube desde que chegou em Mogi em 69. No dia 7 de setembro, o time completou 104 anos e no dia 10 ele, que há seis meses assumiu a presidência do clube com o desejo de resgatar a credibilidade e a força junto aos mogianos, completa 68 anos. Celebra sua classificação para a semifinal do Paulista da Segunda Divisão e já sonha com a possível ida do União para a Série A3, caso o elenco se classifique para a final. Baiano de Carinhanha, onde morou até os quatro anos, passou a sua infância na interiorana Dracena. Da sua infância, não são as tradicionais brincadeiras de rua que lhe deixam saudades, mas sim a educação e os ensinamentos profundos dados pela sua mãe, Olívia. “Ela me batia, chorava junto comigo e falava: ‘Eu bato hoje para amanhã você ser um homem’”, recorda, afirmando que a disciplina da progenitora foi fundamental para a sua formação.

Osmar Novaes | Presidente do União FC

Formado em manutenção mecânica, sempre trabalhou na área industrial. Seu primeiro emprego foi em uma empresa japonesa de teares, aos 20 anos. Passou também pela Huber, Nachi e Hosche. Paralelamente, defendeu as cores de vários clubes da cidade, como Comercial, Vila Santista, Santa Terezinha, São Francisco, Ouro Verde, Brás Cubas e jogou dez anos pelo time do Santo Ângelo, além das equipes das próprias empresas onde trabalhou. Mora no Jardim Universo e é “casadíssimo” – como gosta de frisar – há 42 anos com Nair, com quem teve três filhos: Osmar Junior, 42, Elaine, 40, e Joyce de 28. Com a esposa, os filhos e os seis netos, ele gosta de aproveitar os tempos livres curtindo a família, se dedicando às atividades na igreja e, claro, acompanhando futebol, sua grande paixão. Na cozinha os elogios vão para Dona Nair. “Ela faz de tudo, gosta de experimentar receitas diferentes e eu sou sempre a cobaia”, brinca. Virginiano, se diz sincero e transparente, mas confessa que tem o seu “minuto de ignorância”, que ele tenta administrar. Gosta de manter a forma e a saúde indo à academia quatro vezes por semana e jogando futebol. Seu estilo é esportivo e não dispensa o combo bermuda e chinelo. Como bom corintiano, gosta das cores alvinegras e não dispensa se informar diariamente pelos jornais. Na tela, prefere os clássicos como Ben-Hur. Sua maior viagem foi para Caldas Novas–GO, que conheceu durante umas férias com a esposa. O seu maior sonho é contribuir para o União. “Sempre pedi a Deus para conseguir pegar este clube e levá-lo até a Primeira Divisão”, diz emocionado. Católico, é devoto de Nossa Senhora da Rosa Mística e Sagrado Coração de Jesus. Filho dos saudosos Olívia Novaes Ferreira e Arnaldo Rodrigues Ferreira, conta que foi com eles que aprendeu a ter respeito pelo próximo. Na vida, considera que o importante é ser honesto. Sua frase: “Amar sobre todas as coisas e ter o temor a Deus”.