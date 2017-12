Os males do fone de ouvido

O uso de aparatos tecnológicos se torna essencial para muitas pessoas que visam a praticidade de comunicar, interagir e até mesmo de relaxar e aproveitar o máximo que a tecnologia tem a oferecer. No entanto, em meio a inúmeras vantagens, o uso inadequado de fone de ouvido por jovens pode trazer problemas graves à saúde, tornando-se uma ameaça para quem o utiliza com volume demasiado alto e de forma prolongada.

O otorrinolaringologista Tjioe Tjia Sin comenta que a frequência dos jovens com queixas auditivas não é muito grande, no entanto, esse quadro pode se alterar daqui a alguns anos. “A geração atual de jovens tem um hábito de usar os fones com maior frequência devidos aos games e smartphones, e no início a perda auditiva causada pelo uso inadequado dos fones pode ser imperceptível”, comenta.

O tempo de exposição recomendado depende muito da intensidade do som. Quanto maior a intensidade, menor é o tempo necessário para uma perda auditiva. “Em média recomendamos uma hora por dia, o volume não deve ultrapassar 50% do volume máximo”, explica o médico, que acrescenta que o excesso do uso pode causar zumbidos persistentes nos ouvidos e até perda da audição em longo prazo.

Especialista

A estudante Ester Santos, de 16 anos, comenta que normalmente usa o fone de ouvido no período da manhã com o volume alto para ouvir músicas. “Gosto de ouvir som alto”, confessa. Já o estudante Eduardo Souza, de 18 anos, utiliza o fone de ouvindo durante o percurso para seu treinamento, mas percebe dificuldades para conversar quando está com o acessório. “Quando estou com o fone num volume alto parece que estou falando baixo, mas para as pessoas estou falando alto”, comenta. Ambos os estudantes comentam que não se preocupam em procurar um médico especialista para saber sobre a saúde auditiva e como o fone pode prejudicar a audição.

A demora em buscar um otorrino pode acarretar em problemas sérios. “Normalmente, as pessoas procuram o otorrinolaringologista somente quando percebem alguma dificuldade auditiva, e nestes casos a perda já pode ser bem significativa”, destaca. No entanto, os jovens podem prevenir casos graves evitando o uso inadequado do acessório, optando por modelos de fones que protejam a região auditiva e utilizando-os de maneira correta. “Os modelos maiores (que cobrem toda as orelhas) são melhores, mas também podem causar problemas caso não sejam usadom da forma recomendada”.

Além de todas as precauções com o volume e uso diário do fone de ouvido, Tjioe ressalta a importância da higienização do acessório. “Além do risco de perdas auditivas irreversíveis, a falta de higienização dos fones pode causar inflamações nos ouvidos, as chamadas otites. O ideal é usar álcool para a limpeza e sempre guardá-los em um saquinho ou caixinha apropriadas”, conclui .