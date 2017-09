Os malefícios do salto alto

O salto alto virou sinônimo de elegância para as mulheres e muitas não conseguem viver sem o calçado. Além de deixar mais alta e com uma postura melhor, o calçado dá um ar de empoderamento e faz parte do guarda-roupa feminino mundo afora.

Porém, poucas pessoas sabem que este tipo de calçado pode causar vários danos à mulher. O uso contínuo ou prolongado do salto alto pode trazer riscos nada sofisticados, principalmente quando o salto é fino, pois deixa a mulher em uma posição de como se estivesse constantemente na ponta dos pés.

Desconfortos e joanetes são apenas alguns dos problemas que o sapato causa. “As moças podem sofrer com dores nos pés, tornozelos, joelhos e na coluna, além de encurtamento do tendão de Aquiles e da panturrilha”, conta o ortopedista do Centro Especializado em Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia (CEOOT) Caio Fernandes.

Apesar de deixar a postura mais robusta, o calçado traz sérios danos à coluna, sendo o salto agulha o mais perigoso. Ele pode causar lordose, que acarreta dores nas costas e nos pés.

Mas acalme-se. Não precisa jogar os saltos no lixo, pois o especialista dá dicas de como usar os sapatos sem causar danos à saúde. “No geral, seria melhor evitar o uso contínuo dos saltos, intercalando com saltos Anabela (plataforma) por conta do equilíbrio, com sapato baixo”, aconselha, lembrando ainda da necessidade de realizar alongamentos diários, se o uso do salto é frequente.