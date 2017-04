Os limites na adolescência

A adolescência consiste num período do desenvolvimento do ser humano onde todas as vivências, desde o nascimento, serão colocadas à prova. Nesse período, o jovem vivencia o luto pelo corpo da infância, o luto pelos pais da infância e a reconstrução de uma nova identidade. Perde-se a infância e não se tem ainda uma maturidade, uma identidade própria.

Com tantas perdas, o adolescente irá lançar mão do mecanismo de defesa da “negação” e ser “super”, no seu pensamento onipotente: “tudo posso”, “nada me detém”, posso até mesmo “ser imortal”!

Como não tem ainda a maturidade necessária para avaliar o risco, caminha por uma estrada, muitas vezes sem “acostamento”.

Nesta hora, nós, pais e responsáveis, precisaremos servir de acostamento apenas… Não ousem querer estar na estrada da vida deles, pois aí, não conseguiremos ajudá-los.

O modo como pudermos vivenciar esta etapa ao lados deles irá resultar na forma como irão resolver o conflito adolescente. E no que diz respeito a “perdas”, como ficaremos nós, pais, sem os nossos “bebês”; onde foram crescer essas criaturas, que não vimos? Não poderemos mais trocar as fraldas dessas pessoas. Teremos que ser bem criativos para nos reconstruirmos também, pois precisaremos crescer, amadurecer mais um pouco, para nos tornarmos pais de jovens.

E os limites? Como ficam? Nessa hora, precisaremos construir muros feitos com um amor de qualidade! Qual a altura? Feitos de quê? Qual a cor? Textura? O limite será necessário para que possam ter uma liberdade de movimento, avaliando os riscos. Amor, paciência, determinação… infinitamente! Ao mesmo tempo, essa ousadia adolescente será uma preparação para a vida adulta. Se o jovem não puder ousar, correr riscos, ficarão agarrados em nós como sanguessugas e não terão a possibilidade de experimentar a autonomia emocional e financeira tão necessária para caminharem sozinhos.

Se ficar muito difícil essa trajetória, poderemos pedir ajuda, fazer um exercício de humildade, para sabermos talvez que nem tudo podemos controlar… Porque o pensamento onipotente ficou para trás e deverá ser lembrado apenas para podermos ajudar nossos filhos e reeditar a nossa adolescência, quem sabe?

Maria Luiza Lyrio é psicóloga da Clínica São Lucas