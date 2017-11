Mais de 250 convidados prestigiaram a festa dos 97 anos de fundação da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, no dia 27 de outubro com a edição 2017 do Prêmio Empreendedor do Ano. A festa no Espaço La Vince movimentou os setores empresarial e social da cidade, com a participação de pessoas que atuam nos mais diversos segmentos e dirigentes de associações de outras cidades como Ferraz, Guararema, Guarulhos e Suzano.