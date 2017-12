Ônibus serão monitorados

Com a chegada dos finais de semana prolongados de Natal e Ano Novo, a Secretaria Municipal de Transportes intensifica o monitoramento sobre o impacto do trânsito de veículos da rodovia Mogi-Bertioga sobre a operação do sistema de transporte coletivo. O objetivo é evitar problemas para os passageiros, principalmente os que se destinam a bairros como a Vila Moraes e Taiaçupeba. A expectativa é que até 75 mil veículos transitem pela rodovia Mogi-Bertioga durante o feriado de Natal. O número deve crescer ainda mais no próximo final de semana, com os deslocamentos para as comemorações pelo Réveillon.

Assim, em caso de congestionamentos na ligação entre Mogi das Cruzes e o litoral, as linhas E391 (Vila Moraes), E394 (Taiaçupeba), E395 (Taiaçupeba), E396 (Fazenda Pedra Branca) e E397 (Bairro São Sebastião) podem ter alteração em seu itinerário, passando a circular pela estrada do Nagao.

A orientação aos passageiros é para que, em dias de maior movimento de veículos na Mogi-Bertioga, utilizem para embarque nas linhas o Terminal Estudantes ou os pontos da região central, que continuarão sendo servidos normalmente pelas linhas.

Caso a medida seja necessária, os ônibus que seguem pela estrada do Nagao fazem o itinerário regular até a Rua Doutor Deodato Wertheimer, passando normalmente pelas ruas Princesa Isabel de Bragança e Carmem Moura Santos. Assim, todos os pontos de parada localizados até este ponto dos itinerários são atendidos normalmente, independentemente do trajeto a ser adotado pelos ônibus.

A partir da rua Doutor Deodato, o trajeto tem alteração os ônibus voltam para a rua Ipiranga e continuam para as ruas Coronel Cardoso de Siqueira, Doutor Correa, Otto Unger, Dom Antônio Cândido de Alvarenga, avenidas Vereador Narciso Yague Guimarães e Engenheiro Miguel Gemma, acessando a rodovia Mogi-Salesópolis (SP-88) até a Estrada do Nagao, no bairro do Cocuera. De lá, os ônibus seguem para a rodovia Mogi-Bertioga, saindo no trevo de Taiaçupeba.