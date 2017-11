Ônibus de Mogi terão Wi-Fi

A Prefeitura de Mogi apresentou, na quinta-feira (16), o programa Conecta Mogi, que tem como objetivo aproximar a população dos serviços públicos por meio de novas tecnologias, com modernidade e eficiência. Durante o evento, foram apresentadas três ferramentas do programa, os aplicativos Fala Mogi e Semae Conecta, além do projeto Ônibus Digitais, que oferece sinal gratuito de wi-fi em veículos do sistema de transporte coletivo.

O aplicativo Fala Mogi oferecerá ao cidadão a oportunidade de solicitar serviços junto à Ouvidoria Municipal. Neste início de operação, estarão disponíveis quatro opções de solicitação: limpeza de terrenos particulares, limpeza de guias e sarjetas, limpeza de bocas de lobo, bueiros e galerias de águas pluviais e tapa-buracos.

O usuário fará um cadastro ou poderá utilizar o já existente na Ouvidoria e, a partir disso, poderá registrar reclamações ou sugestões, encaminhar elogios e acompanhar o andamento de suas solicitações.

A opção também estará disponível no Semae Conecta para registro de ocorrências como vazamentos de água e de esgoto, em que o cidadão poderá fazer sem a necessidade de estar cadastrado.

Ônibus

Outra novidade apresentada é o programa Ônibus Digitais, que oferecerá acesso gratuito de wi-fi para os passageiros do sistema de transporte coletivo. Neste primeiro momento, 26 ônibus terão o serviço. Os primeiros ônibus com a tecnologia atenderão as linhas E103 (Jundiapeba), E104 (Jundiapeba), C106 (Vila Brasileira), E108 (Jardim Universo), E110 (Jardim Layr), E111 (Jardim Layr), E112 (Vila Cintra), C192 (Quatinga – Tomoki Hiramoto), C 201 (Jardim Ivete), C204 (Jardim Aeroporto III), C301 (Conjunto São Sebastião), E304 (Vila Rachel), E392 (Manoel Ferreira), E394 (Taiaçupeba), C403 (Jardim Camila), C701 (Jardim Maricá), C702 (Jardim Maricá), E896 (Jardim Piatã).