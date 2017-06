ONG em Mogi presta auxílio a refugiados

Eles vêm sem nada, oriundos de países pobres, em situação de guerra e caos. No Brasil, os refugiados buscam uma nova chance. Após vir para o país, muitos deles deslocam-se para Mogi. Foi pensando em prestar uma assistência a esses imigrantes que Faysa Doud criou a ONG Refúgio Brasil. No começo do projeto, há oito anos, era apenas um grupo de apoio formado por três pessoas. “Cada um de nós ajudava de um modo diferente. Então eu tive a ideia de ampliar e finalmente virar uma ONG para que conseguíssemos os recursos. Com o tempo, a demanda aumentou e os recursos diminuíram, mas hoje conseguimos suprir a necessidade de cada um”, conta a fundadora.

Atualmente, a Refúgio Brasil dá assistência para 255 pessoas de vários países, como Síria, Egito, África, Paquistão, Palestina, Haiti, entre outros. A instituição ajuda refugiados e imigrantes que estão em condição de necessidade.

“Todos os refugiados que ajudamos moram em Mogi. Damos assistência, cuidamos e ajudamos como podemos. Eles recebem todo tipo de apoio, já que não falam o idioma, então eles necessitam de médico, remédio, alimentos, ajuda com aluguel e contas”, ressalta.

A ONG é mantida por doações de pessoas físicas. “É importante para nós a arrecadação em dinheiro, porque ajudamos muitos deles a pagar contas e aluguel”, explica Faysa.

Para ajudar a ONG ou saber mais sobre o projeto, basta entrar em contato através do telefone 9.6402-1176 ou na página do Facebook ONG Refúgio Brasil.