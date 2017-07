Obras do túnel seguem avançadas

As duas frentes de escavação do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio se encontraram na segunda (3) , durante vistoria realizada pelo prefeito Marcus Melo e o vice Juliano Abe ao canteiro de obras. Este túnel ligará a rua Cabo Diogo Oliver à avenida Governador Adhemar de Barros e sua construção chegou a 82% do cronograma. O primeiro túnel foi entregue em dezembro de 2016 e a obra como um todo está em 90%.

“O consórcio conseguiu antecipar o cronograma em 15 dias e o trabalho está indo muito bem, como pudemos comprovar hoje. Trata-se de uma grande obra de mobilidade urbana que agora está entrando na reta final. Ela faz parte de um projeto de revitalização da região central e a Prefeitura reforçará as gestões junto à CPTM para que a empresa realize a reforma na estação de trem, o que completará esta intervenção”, disse Melo.

O prefeito lembrou que tem mantido contato com a CPTM, que já possui um projeto para a nova estação. A falta de recursos por parte do Estado, porém, tem atrasado o início do trabalho. Melo afirmou que continuará conversando com a empresa, até porque outras cidades da região, como Suzano e Poá, já foramcontempladas com reformas nas estações.

Após a entrega da obra, segundo o prefeito mogiano, será realizado um projeto de reurbanização das praças Oswaldo Cruz, Sacadura Cabral e do quarteirão entre as ruas Cabo Diogo Oliver, Engenheiro Gualberto e Hamilton da Silva e Costa. O projeto será debatido com os lojistas e prevê arborização, acessibilidade e priorizará os pedestres, assim como já aconteceu em outras obras realizadas no Centro, como a revitalização da rua Professor Flaviano de Melo e a inauguração da Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros.